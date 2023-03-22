Российский провластный телеканал сначала опубликовал полную версию с комментарием Шойгу, но позже обрезал кадр.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу случайно "ляпнул" про мир с Украиной в комментарии российским СМИ, а потом сбежал от журналистов.

Соответствующий фрагмент изначально показал провластный телеканал "Звезда", но вскоре его "обрезал". Видео, вместо 13 секунд, стало длиться 19. На это обратили внимание журналисты проекта Faridaily и показали полную версию с "позором" Шойгу.

В кадре российский министр на встречный вопрос "кремлевских" журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится "миром".

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"Любая война заканчивается миром", - говорит он.

При этом на последующее уточнение по поводу того, как скоро можно рассчитывать на мир - Шойгу просто сбегает.

Ролик был записан после встречи российского лидера Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпинем.

Встреча Путина с Си Цзиньпинем - оценка СМИ и экспертов

Напомним, что 21 марта лидер РФ Владимир Путин провел неформальные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем. Одна из основных тем диалога двух лидеров касалась "украинского вопроса", как говорится в итоговом коммюнике их встречи.

Со своей стороны СМИ и эксперты по-разному оценивают встречу Путина с главой КНР. В частности, СМИ говорят, что во время диалога лидер РФ пытался "выслужится" перед Си Цзиньпинем.

Однако, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), это не привело к ожидаемому эффекту. Глава КНР "расстроил" Путина своей сдержанной позицией по поводу совместного сотрудничества и Украины.

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