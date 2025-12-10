В столице объявили желтый уровень опасности из-за тумана с видимостью до 200 метров, водителей и пешеходов просят быть максимально осторожными.

В столице до конца утра 10 декабря будет держаться туман с видимостью 200-500 метров. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Уровень опасности - І, желтый. Специалисты подчеркивают необходимость осторожного управления транспортом в таких условиях. Водителям рекомендуют:

уменьшить скорость;

пользоваться противотуманными фарами вместе с ближним светом;

соблюдать большую дистанцию между авто;

включать аварийную сигнализацию во время остановки;

избегать резких поворотов и маневров.

Зато метеорологи призывают пешеходов быть особенно внимательными, носить светоотражающие элементы и передвигаться с повышенной осторожностью, ведь в тумане и в темное время суток они становятся менее видимыми для водителей.

Погода в Киеве - последние прогнозы

Как сообщал УНИАН, в Киеве и Киевской области 6-10 декабря прогнозируется спокойная и достаточно теплая как для начала календарной зимы погода.

Над столицей находится влажная теплая воздушная масса, которая вызывает облачное небо. В Киеве ожидается около 0 градусов ночью, а днем - 2-5 градусов тепла.

