Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15:00 21 марта.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Согласно сервису Flightradar24, самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится ориентировочно в 16:30. Это будет беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

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Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15:00 21 марта. Помимо двусторонних вопросов лидеры РФ и КНР обсудят план "мирного урегулирования в Украине", предложенный Пекином.

Визит Си Цзиньпина в Россию - детали

Визит китайского лидера в Россию должен длиться 20-22 марта. При этом Белый дом хочет упредить попытки Китая представить встречу Си Цзиньпина и Путина как миротворческую миссию.

В Институт изучения войны считают, что глава КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Россию, вероятно, для обсуждения схем уклонения от санкций и заинтересованности Китая в посредничестве в переговорах об окончании войны в Украине.

Си Цзиньпин назвал позицию Китая по полномасштабному российскому вторжению в Украину "неизменно объективной и беспристрастной" и отметил, что страна "прилагает активные усилия к содействию примирению".

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