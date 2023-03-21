Украина по дипломатическим каналам передала Китая приглашение участвовать в реализации формулы достижения мира в войне, которую начала Российская Федерация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Киеве.

"Прекращение огня просто так, как явление, никого не устраивает, потому что мы жили с этим достаточно долго. У нас были "Минские договоренности". Это только замораживание конфликта для того, чтобы Россия подготовилась и вернулась снова со своим единственным желанием, желанием их лидера оккупировать наше государство", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это нужно решать глобально и фундаментально. "Что касается фундаментальных решений – мы предложили миру нашу формулу мира и это касается и отношений с Китаем. Китаю мы публично, по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ", - подчеркнул Зеленский.

Украинская формула мира

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

23 февраля 141 страна - член ООН поддержали резолюцию о всестороннем, справедливом и долговременном мире в Украине. В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины. "Против" резолюции проголосовали семь стран и "воздержались" - 32. страны, выступившие против мира в Украине: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия.

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