Президент РФ расхвалил китайскую экономику.

Российский президент Владимир Путин на встрече с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сказал, что его страна немного завидует китайскому государству.

Глава РФ явно лебезил перед гостем, свидетельствует видео с мероприятия, которое опубликовал один из пропагандистских российских телеканалов. "Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства", - сказал Путин гостю.

По словам президента России, "она намного более эффективная, чем во многих других странах мира - это очевидный факт".

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Визит Си Цзиньпина в Москву - сегодня это стоит знать

10 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Украинская сторона ожидает, что лидер Китая использует влияние на российского лидера, чтобы заставить его прекратить полномасштабную войну против нашей страны.

Спикер премьера Британии Риши Сунака сказал, что британские власти призывают лидера КНР повлиять на главу РФ в вопросе прекращения бомбардировок городов Украины.

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