Российскому лидеру не удалось достичь желаемого в рамках диалога.

Лидер РФ Владимиру Путин потерпел "фиаско" по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись в Москве 20 марта.

Согласно выводам американского Института изучения войны, диктатор не смог добиться желаемого и договориться о более плотном двустороннем партнерстве с властями Китая.

В отчете аналитики приводят совместное заявление КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое стороны подписали во время встречи. В ISW отмечают, что в документе зафиксирован более сдержанный вариант развития российско-китайских отношений. Он отличается от того, на что рассчитывал лидер РФ, считают аналитики.

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"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", - обращают внимание эксперты.

В частности, лидер КНР сделал два основных заявления: первое - о том, что Китай будет поддерживать инициативы РФ в Совбезе ООН, второе - по поводу "политического урегулирования" войны в Украине. Однако более резких заявлений на этот счет Си Цзиньпин не сделал. В частности, он публично не пообещал Путину поддерживать РФ в войне с Украиной.

"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", - говорят в ISW.

Встреча Си Цзиньпина с Путиным 20 марта - основное

Напомним, что 20 марта лидер КНР Си Цзиньпин приехал в Москву для неформальной встречи с российским лидеров Владимиром Путиным.

Ранее Кремль несколько раз зазывал власти Китая совершить официальный визит к Путину, и вот, на фоне переизбрания Си Цзиньпин на третий срок, его визит окончательно согласовали.

Известно, что в рамках итогового заявления сторон лидер КНР преждевременно намекнул, что, вероятно, Путин будет вновь баллотироваться в президенты России. Также лидеры КНР и РФ обменялись мнениями по поводу "украинского вопроса".

В этом контексте Путин заявил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану, который ранее предложил МИД КНР.

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