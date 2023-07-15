Дивизия под командованием этого генерала воевала на Бахмутском направлении.

В российском Минобороны продолжаются "боевые действия". С должности сняли еще одного топ-офицера.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, Сергей Шойгу продолжает чистки внутри Минобороны. Отстранен от должности командира тульской 106-й дивизии ВДВ, героя России, генерал-майора Селиверстова.

Отмечается, что эта дивизия с января этого года участвовала в боях на Бахмутском направлении. За Селиверстова вступался губернатор Тульской области Алексей Дюмин, но должность сохранить все равно не удалось.

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Кадровые чистки в РФ после мятежа"Вагнера"

После неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" все топ-офицеры РФ почувствовали его последствия. Во время мятежа Пригожина генерал Сергей Суровикин мог знать о планах Пригожина. С российским генералом Сергеем Суровикиным действительно нет связи. Он может находиться в СИЗО.

В то же время в РФ увольняют топ-разведчиков из-за мятежа ЧВК "Вагнер" против Министерства обороны. Ожидается отставка заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-лейтенанта Алексеева. Кроме того, кадровые чистки проведут и среди его подчиненных.

Российский генерал Сергей Суровикин до сих пор находится в изоляции после мятежа "Вагнера". Впрочем, "война" в Минобороны РФ продолжается. Недавно с должности сняли генерала Ивана Попова.

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