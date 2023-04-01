Украинские военные пытаются брать под контроль не только части самого полуострова, но и сообщение с материком, откуда враг подтягивает боеприпасы.

Работа Вооруженных сил Украины по Кинбурнской косе на юге продуктивная, в частности, враг уже испытывает там "снарядный голод" и уменьшает количество обстрелов оттуда.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Наша продуктивная работа по Кинбурнской косе имеет хорошие результаты, в частности за минувшие сутки ни одного обстрела даже в акватории Днепробужского лимана не было. Это говорит о том, что у врага действительно существенный голод боеприпасов на том участке местности, им трудно туда подтягивать резервы даже уже потому, что мы стараемся брать под контроль не только части самого полуострова, но и сообщение с материком, там, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения", - сказала Гуменюк.

По ее словам, отработанная ВСУ западная часть Кинбурнской косы уже достаточно пустынная, но ближе к материку они еще скрываются за местным населением. При этом работа украинских военных на том участке продолжается.

Что происходит на Кинбурнской косе

Россияне сосредоточили группировку войск на Кинбурнской косе, поставляя туда боеприпасы благодаря сухопутному коридору на юге Украины. Однако сейчас Кинбурнская коса остается в "серой" зоне: ее не контролирует ни одна из сторон, защитники держат огневое влияние над группировкой врага.

В ВСУ подчеркивали, что деоккупация Кинбурнской косы будет происходить во время освобождения всей Херсонской области.

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