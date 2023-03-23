Вскоре Вооруженные силы Украины воспользуются истощением оккупационных войск так же, как раньше это было в боях под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

В многомесячной битве за город Бахмут российские наемники из группы "Вагнер" теряют значительные силы и выдыхаются.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский в Telegram. "Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике", - сообщил Сырский.

"Основными силами РФ на этом направлении являются представители частной военной кампании "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Видео дня

Он заявил, что под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника украинские воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость.

"В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны", - добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Тяжелые бои в Бахмуте продолжаются уже несколько месяцев. Украинские военные мужественно защищают город-крепость несмотря на то, что оккупанты забрасывают их горами "пушечного" мяса.

Некоторое время назад на ставке у Зеленского было решено, что ВСУ продолжат удерживать город.

21 марта Сырский отмечал, что российские захватчики пытаются продвигаться к центру города Бахмут от его окраины, но Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага.

Вас также могут заинтересовать новости: