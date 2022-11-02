У многих российских подразделений на сегодня потери в личном составе достигают уже более 60%.

Россия за 1,5 месяца частичной мобилизации успела "заткнуть дыры" по ряду плацдармов.

Как сообщил в эфире FREEDOM военный обозреватель Александр Коваленко, речь идет о Херсонском, Донецком и Луганском направлениях.

"Что из себя представляет это "затыкание дыр"? Практически по всем БТГ оккупантов есть подразделения, требующие незамедлительного вывода для восстановления боеспособности. Восстановление боеспособности - это ситуация, когда то или иное подразделение теряет более 40% своего личного состава либо техники, и оно не может дальше принимать участия в боевых действиях", - объяснил эксперт.

У многих российских подразделений на сегодня потери в личном составе достигают уже более 60%, но их, отмечает Коваленко, не выводят из зоны боевых действий.

"И для того, чтобы компенсировать потери, используют частично мобилизированных без вывода из зоны боевых действий. То есть, частично мобилизированных привозят на линию соприкосновения и пополняют личный состав того или иного подразделения", - добавил Коваленко.

По словам эксперта, это не полноценное восстановление, поскольку отсутствует необходимое количество техники. Компенсируются потери по личному составу, не более того.

"Это не качественно, это не профессионально. К тому же этот ресурс имеет неполноценную комплектацию по своему снаряжению", - подчеркнул Коваленко.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после двухнедельных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.

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