Несмотря на завершение мобилизации в РФ продолжают формировать добровольческие подразделения.

Мобилизованные россияне стараются избежать попадания на фронт любым способом. Есть случаи побега из воинских частей, а также самоубийства.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по меньшей мере 15 солдат и сержантов бежали на этапе слаживания в Казани.

"Ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставили часть более 15 солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийства", – отметили в ведомстве.

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Добавляется, что несмотря на официальное завершение мобилизации, российские военкоматы продолжают формировать так называемые добровольческие подразделения. В них берут мужчин с погашенной судимостью, без ограничения возраста и при любом состоянии здоровья, кроме официального статуса инвалида. Такие "военнослужащие" не подписывают никаких официальных контрактов.

Война в Украине

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Уже через месяц президент РФ Владимир Путин объявил о ее завершении.

По мнению западных экспертов, принудительную мобилизацию временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для осеннего призыва.

По данным СМИ, Минобороны РФ за месяц собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после стихийных учений с оружием отправляют на самые горячие участки фронта. Среди них отмечается крайне низкая мотивация.

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