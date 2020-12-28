Российского певца Сергея Шнурова лишили статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра.
Об этом сообщает издание "Подъем".
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Как сообщается, причиной стало его вступление в Партию роста. При этом пастве рекомендовано не слушать и не исполнять песни музыканта.
Как сообщил глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич, Шнуров "не оправдал доверия верующих".
"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки".
Как сообщается, пастафарианцы признали лидера группы "Ленинград" святым три года назад за любовь к макаронам и служению абсурду. В решении церковного суда говорится, что Шнуров "изменил макаронам, предпочтя им серьёзные щи и большую политику".
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