Причиной "разжалования" стало вступление певца в Партию роста.

Российского певца Сергея Шнурова лишили статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра.

Об этом сообщает издание "Подъем".

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Как сообщается, причиной стало его вступление в Партию роста. При этом пастве рекомендовано не слушать и не исполнять песни музыканта.

Как сообщил глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич, Шнуров "не оправдал доверия верующих".

"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки".

Как сообщается, пастафарианцы признали лидера группы "Ленинград" святым три года назад за любовь к макаронам и служению абсурду. В решении церковного суда говорится, что Шнуров "изменил макаронам, предпочтя им серьёзные щи и большую политику".

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Автор: УНИАН