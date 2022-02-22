Очередные пакеты санкций она сравнила с пакетами для мусора.

Российский сенатор Елена Афанасьева из партии Владимира Жириновского ЛДПР высказалась о том, насколько России не страшны санкции.

Заявление прозвучало во время пленарного заседания Совета Федерации, где рассматривали ратификацию договоров с "ДНР" и "ЛНР".

Афанасьева рассуждала о санкциях, которые готовят США, ЕС, Великобритания и другие страны. Очередные пакеты санкций она сравнила с пакетами для мусора.

"Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами, мы все знаем, для чего они существуют в нашем доме", - заявила сенатор от Оренбургской области.

Новые санкции против РФ: что известно

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. Решение ратифицировали обе палаты парламента.

РФ также решила отправить на захваченную часть Донбасса "миротворцев". После террористическая организация "ЛНР" заявила, считающей своей территорией всю Луганскую область Украины. С аналогичным заявлением выступили в "ДНР". Боевики требуют, чтобы Украина отвела войска "добровольно".

В США и Евросоюзе уже осудили действия России. Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "ЛДНР".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Путин, признав "ДНР" и "ЛНР", "разорвал на куски Минские соглашения" по Донбассу. Дипломат также подтвердила, что Штаты 22 февраля введут новые санкции против РФ.

ЕС также готовит санкционный пакет, который, в частности, содержит предложения по наказанию причастных к незаконному решению признания "ЛДНР" лиц; введению санкций в отношении банков, финансирующих российских военных и другие операции на востоке Украины. Новые санкции ЕС могут затронуть более 300 депутатов Госдумы.

Федеральное правительство Германии в ответ на признание "ЛНР" и "ДНР" остановило процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и персональных санкций против трех российских миллиардеров - из числа "друзей Путина".

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