Анонимные московские художники распространили антивоенный призыв.

В Москве перед министерством обороны вывесили антивоенный баннер: триколор с надписью "Сегодня не мой день".

Анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России. Праздник, который также называют "Днем независимости России", отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

"Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим - станет днем независимости от имперских амбиций", - говорится в заявлении художников.

Напомним, ранее эксперт рассказал об антивоенном движении в РФ. А солист российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к россиянам с антивоенной речью.

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