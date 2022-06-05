Руководство Кремля готовит очередную "чистку" недовольных кадров.

В России назревает антивоенное движение: все больше людей хотят, чтобы война в Украине поскорее закончилась. Вместе с тем в РФ есть признаки подготовки к большой кадровой "чистке", так как Владимир Путин не в состоянии признавать свои ошибки.

Об этом рассказал политолог Иван Преображенский в интервью Радио НВ.

"Думаю, что оно (антивоенное движение) назревает с самого начала войны. Особенно сильно начинает развиваться сейчас, когда, по неофициальным данным, Кремль пытается повесить восстановление оккупированных территорий на региональные бюджеты, соответственно, на региональные элиты, перевалив с себя на них ответственность, в том числе за происходящее", – отметил эксперт.

"У центра есть инструменты. Он привычными способами это подавляет, безусловно – добавил политолог. – Подавлять – это одно дело. Вопрос в том, что недовольство региональных элит никуда не девается от этого".

По его словам, в России увеличивается количество тех, кто "скорее против" войны в Украине.

"Первый скачок был связан с очень простым – с надеждой на быструю победу. То же самое было и среди руководства России. Мало с кем Владимир Путин советовался перед тем, как начать эту войну, хотя, конечно, догадывались многие. Но когда она началась в том виде – это всех напугало. Все ожидали быстрой, точечной действительно "спецоперации", которая неважно чем, но закончится в течение нескольких недель. А сейчас мы видим, что это затяжной военный конфликт, который Путин готов вести месяцами", – заявил Преображенский

"И, с одной стороны, у этих людей есть желание поскорее конфликт закончить, а с другой стороны – они совершенно лишены какой-либо морально-этической позиции. У российской элиты нет ощущения каких-то банальных вещей: что убивать – плохо. Это результат долгих, многолетних чисток государственного аппарата", – добавил он.

Как отметил эксперт, сейчас как раз назревает очередная "чистка":

"Судя по всему сейчас его (Путина) помощник – бывший губернатор Ярославской области Миронов – назначен главой новой комиссии по кадрам. Видимо, речь идет о новой большой чистке – вычистить всех, кто сомневался в необходимости начала этой "военной операции", этой агрессии против Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что за 100 дней полномасштабного вторжения в Украину цели России значительно сократились.

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