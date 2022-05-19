Юрий Шевчук на концерте в Уфе упомянул об Украине.

Солист российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к россиянам и напомнил им, что из-за Владимира Путина в Украине на войне умирают российские солдаты и мирные жители.

"Сейчас убивают в Украине людей - зачем? Наши ребята там умирают – зачем? Какие цели, друзья? Какие цели этого? Погибает молодость России и Украины, гибнут пожилые люди, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?", - обратился к россиянам Шевчук.

Также он отметил, что любовь нужно проявлять к Родине, а не к Путину, который развязал кровавую войну.

"Родина – это не ж*па президента, которую нужно целовать", - добавил лидер группы.

Сразу после концерта к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и составили на него административный протокол. Продюсер Радмир Усаев в комментарии сайту "Пруфы.ру" рассказал, что правоохранители не подпускали к Шевчуку даже его концертного директора.

"Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Юрия Юлиановича от группы не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины. У них было даже желание задержать "Наше всё", но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чём вы сами можете догадаться) и сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас делится впечатлениями о концерте", - сказал он.

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