Дефицит пищевого картона для упаковки повлиял на стабильность поставок продуктов.

На фоне западных санкций в России возникла серьезная проблема с производством картона. Российским компаниям не во что упаковывать свою продукцию.

Об этом пишет российский "Коммерсантъ".

Представители "Союзмолока", которое объединяет компании Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и другие, предложили комитету Госдумы по аграрным вопросам распределять картон между производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".

По словам гендиректора "Союзмолоко" Артема Белова, информация о прогнозируемых объемах производства картона позволит планировать деятельность и договариваться с покупателями.

Проблема с производством картона для упаковок возникла после введения пятого пакета санкций ЕС. Дефицит картона пока что составляет примерно 30%.

Российские производители картона выпускают продукцию ниже качества, которая не выдерживает требований по срокам хранения продукции. При этом некоторые продукты нельзя перевести на другие виды упаковки из-за технологии производства.

Как ранее сообщал УНИАН, после введения пятого пакета санкций Европейского союза против России под ограничения попала продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть свое производство в РФ, но ему необходимы импортные упаковочные материалы и компоненты.

Tetra Pak пыталась официально вернуться на российский рынок под видом оказания детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания". Дело в том, что компания производит семь их десяти видов упаковки. В свою очередь Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту.

Всего по состоянию на 26 мая из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

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