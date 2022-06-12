Компания производит семь из 10 упаковок для молока и соков.

Упаковочному гиганту Tetra Pak запретили ввозить на территорию Российской Федерации свою продукцию. Национальный совет по вопросам торговли Швеции принял данное решение в рамках пятого пакета санкций Европейского союза, принятого 8 апреля.

Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Отмечается, что Tetra Pak производит семь из 10 упаковок для молока и соков. В связи с этим компания попросила у властей Швеции сделать исключение и разрешить экспорт продукции в РФ, чтобы оказать детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания".

Кроме того, в компании заявили, что отказ от российского рынка может не принести тот результат, на который рассчитывают на Западе, потому что Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".

"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", - говорится в ответе на просьбу Tetra Pak.

Как ранее сообщал УНИАН, Международная рабочая группа по санкциям против России обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

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