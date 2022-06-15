Введенные против российского "Газпрома" санкции не позволяют доставить турбину с канадского предприятия.

В компании Siemens заявили о значительном сокращении поставок газа через "Северный поток-1" в связи с длительным ремонтом турбины компрессорной станции.

Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, введенные против российского "Газпрома" санкции не позволяют вернуть турбину с канадского предприятия.

Правительство Германии пытается добиться доставки турбины из Канады для продления эксплуатации газопровода. Целью переговоров Еврокомиссии и канадского правительства является освобождение требуемого узла от канадских санкций.

Война в Украине и "Северный поток":

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

В марте 2022 года Оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через "Северный поток-1" для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС.

Европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились способствовать усилению энергетической безопасности региона.

27 марта 2022 года Украина обратилась к Германии с просьбой остановить "Северный поток-1".

18 апреля 2022 года главу одной из земель Германии уличили в сговоре с россиянами по "Северному потоку-2"

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