У большинства представителей малого и среднего бизнеса России, после полномасштабного вторжения на территорию Украины, в марте 2022 года упали объемы продаж.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовой информации (НАФИ).
"Более половины российских предпринимателей – 54% – отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы – на это пошли 83% компаний", – сообщил "Интерфаксу" представитель НАФИ в понедельник.
Отмечается, что самой распространенной мерой по сокращению издержек в компаниях стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Лишь 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.
Чаще об отсутствии перемен говорят представители среднего бизнеса (37%), и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).
Отмечается, что опрос был проведен в марте, было опрошено 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.
Как сообщал УНИАН, после полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины многие страны и зарубежные компании ввели жесткие санкции против РФ. Их последсвия уже начинают ощущать на себе простые россияне и местный бизнес.
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