Общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также уничтожено технику противника:
- самолетов – 123,
- вертолетов – 127,
- средств ПВО – 54,
- танков ‒ 586,
- боевых бронированных машин ‒ 1694,
- артиллерийских систем – 302,
- РСЗО – 95,
- автомобильной техники – 1150,
- кораблей/катеров – 7,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,
- специальной техники – 21 единицу.
Кроме того, уничтожено 73 вражеские цистерны с ГСМ.
Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.
Справка УНИАН. 24 февраля около 05:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной спецоперацией", призванной якобы "демилитаризовать и денацифицировать" страну.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
Действия Москвы осудил фактически весь мир.