Украинские военные с начала войны уничтожили около 17 тысяч оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также уничтожено технику противника:

самолетов – 123,

вертолетов – 127,

средств ПВО – 54,

танков ‒ 586,

боевых бронированных машин ‒ 1694,

артиллерийских систем – 302,

РСЗО – 95,

автомобильной техники – 1150,

кораблей/катеров – 7,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,

специальной техники – 21 единицу.

Кроме того, уничтожено 73 вражеские цистерны с ГСМ.

Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

Справка УНИАН. 24 февраля около 05:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной спецоперацией", призванной якобы "демилитаризовать и денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

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