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Общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также уничтожено технику противника:

  • самолетов – 123,
  • вертолетов – 127,
  • средств ПВО – 54,
  • танков ‒ 586,
  • боевых бронированных машин ‒ 1694,
  • артиллерийских систем – 302,
  • РСЗО – 95,
  • автомобильной техники – 1150,
  • кораблей/катеров – 7,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,
  • специальной техники – 21 единицу.

Кроме того, уничтожено 73 вражеские цистерны с ГСМ.

Инфографика УНИАН

Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

Справка УНИАН. 24 февраля около 05:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной спецоперацией", призванной якобы "демилитаризовать и денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

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