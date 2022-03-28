Он также продолжит обращаться к парламентам других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что на неделе будет проводиться работа ради новых санкций против России.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента.

"Будем работать на неделе и ради новых санкций против Российской Федерации, против их агрессии, которые нужны до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины", - отметил он.

Президент отметил, что продолжит обращаться к парламентам других стран. "Неделя планируется очень насыщенная с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где - то в политических кабинетах или в бюрократических лазейках", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что наша страна никому не даст забыть об украинских городах, - о Мариуполе и других украинских городах, - которые российские военнослужащие просто уничтожают.

"Все больше людей в мире - на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. И если политики где - то не умеют идти за людьми, - мы их научим. Это основа демократии и нашего национального характера", - отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что сегодня поддержал глобальный марафон ради мира в Украине. "Не только, кстати, телевизионный. Еще и в десятках городов по всему миру люди собрались в поддержку нашего государства - приятно. На поддержку свободы. Поразительное количество людей на площадях Европы и других континентах. И это чрезвычайно важно. Потому что когда люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат. Не слышат нас с вами, не слышат Украину", - сказал он.

Напомним, Зеленский уверенный, что договоренности о прекращении войны должны быть с президентом РФ Владимиром Путиным, но он затягивает этот процесс: "Мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами исходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ".

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