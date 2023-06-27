В Кировском районе повреждены железнодорожные пути.

Во временно оккупированном Крыму произошла очередная диверсия – гауляйтер полуострова Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей.

"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", - написал он.

О причинах повреждения чиновник не сообщает.

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В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что железнодорожные пути были подорваны.

"Неизвестные подорвали железнодорожные пути в Крыму. По данным "Базы" в результате подрыва на перегоне "Петрово-Владиславовка" с путей сошел первый вагон грузового поезда", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что из-за повреждения колеи задерживаются два поезда дальнего следования и два местных.

Кроме того, один из российских тг-каналов сообщает, что в поле под Джанкоем в Крыму — недалёко от ж/д станции нашли обломки беспилотника, который, предварительно, был сбит ПВО.

"Рухнувший дрон самолётного типа накануне вечером обнаружила комбайнёр возле села Маслово. При падении он взорвался, на месте образовалась воронка. Никто не пострадал. Сейчас место оцеплено", - отмечается в сообщении.

Как известно, Кировский район расположен в восточной части Крыма. По территории района проходит железная дорога Джанкой — Керчь.

Ситуация в Крыму - что известно

22 июня российские оккупанты заявили об ударах по чонгарскому мосту на границе крыма и Херсонской области. Они заявили, что по мосту "прилетели" ракеты Storm Shadow. В результате у оккупантов начались проблемы с логистикой, российские перевозчики жалуются на пробки в северной части полуострова.

Также сообщалось, что россияне в Крыму начали маскировать переброску вооружения - они перебрасывают военную технику при помощи гражданских грузовиков.

Неспокойно живется и гражданскому населению на полуострове. В частности, в Крыму полностью проваливается туристический сезон, потому что россияне боятся ударов ВСУ и не хотят остаться заблокированными на полуострове.

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