Случай Собчак нельзя рассматривать отдельно от случая ее матери и отца, считает Пархоменко.

Аресты сотрудников СМИ Ксении Собчак являются формальным поводом и, скорее всего, указывают на личные обиды или, даже, зависть.

Об этом в эфире FREEDOM высказался журналист-обозреватель Сергей Пархоменко.

"Дело в самой фигуре семьи Собчак. Очень яркой. Можно относится к Собчак по-разному, но она несомненно очень яркий персонаж в российском медийном мире. Собчак удалось создать свой информационный ресурс с огромным количеством зрителей и слушателей. Это ценный ресурс во время войны. Контроль за этим ресурсом - очень важная вещь", - считает Пархоменко.

Сейчас в России доминирует по этому поводу две точки зрения.

"Одни говорят, что система решила сьесть Собчак. Другая точка зрения - что все это инсценировка, операция по заморозке Собчак и ее подготовке к введению в среду российской оппозиции. Но чего такого Собчак, находясь в оппозиции и эммиграции, может разведать? Или на что она может повлиять? Зачем так сложно? В 2018 году с нее делали кандидата-спойлера, чтобы отвлечь внимание от Навального", - сказал Пархоменко.

Журналист считает, что у этой истории много личного: "Известно несколько резкое отношение Собчак с несколькими ее конкурентками на российском провластном медийном рынке. Это тоже имело значение".

"Случай Собчак нельзя рассматривать отдельно от случая ее матери. Людмила Нарусова - сенатор - ведет себя довольно резко, позволяет себе всякое. Например, во время начала мобилизации в России она наговорила очень много неприятных слов в адрес организаторов. А перед этим высказывалась о репрессивных законах. Совершенно очевидно, что Нарусова находится в особом положении, она продукт некоторой договоренности с властями", - объяснил Пархоменко.

В то же время журналист допускает, что давление на Собчак связано с историей Анатолия Собчака.

"Я считаю, что он был убит. Всякий, кто присматривался к истории взаимоотношений Собчака и Путина, знал, что вероятность его ухода из жизни чрезвычайно высока. Очевидно, что молчание Нарусовой и Ксении по поводу гибели их мужа и отца - это тоже предмет какой-то договоренности. Заговор молчания", - отметил Пархоменко.

Дело против Собчак

В ночь на 26 октября Ксения Собчак покинула Россию. Накануне у российской ведущей проходили обыски.

Собчак и нескольких ее коллег подозревают в вымогательстве.

Как сообщали федеральные СМИ, звезду ТВ-шоу силовики планировали арестовать как раз 26 октября. А уже вечером того же дня ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали на два месяца.

Следственные органы утверждают, что Собчак и ее команда требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Чемезова за его неупоминание в Telegram "Тушите свет" в негативном ключе.

Суханов во время судебного заседания отвергал свою причастность к ведению анонимного канала.

Собчак уже из Литвы написала, что считает криминальное преследование против себя и коллег "облавой на редакцию - последнюю свободную редакцию в России, которую надо прижать".

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