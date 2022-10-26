Пока неизвестно, останется ли журналистка в Литве, или она планирует выезжать в другую страну.

В ночь на 26 октября из России выехала журналистка Ксения Собчак. На данный момент известно, что она отправилась в Литву через Беларусь. Об этом сообщают росСМИ.

"При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – пишут пропагандисты.

Примечательно, что 22 сентября муж Собчак Константин Богомолов в Instagram-блоге заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".

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Известно, что утром 26 октября в загородном доме Ксении Собчак в коттеджном поселке Горки-8 Московской области проходили обыски. Журналистку и некоторых ее коллег обвиняют в вымогательстве.

Обвинения против Собчак и ее коллег: детали

Как сообщает ТАСС, у российских силовиков уже было постановление о задержании журналистки. Арестовать ее планировали 26 октября. По одному делу с Собчак задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда "Tatler" Ариана Романовского. Ксению и ее коллег обвиняют в вымогательстве.

Вечером 26 октября в Тверском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения Суханову. На суде огласили материалы, из которых известно, что его обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Следствие заявляет, что команда Ксении Собчак требовала эти деньги за неупоминание ("блок на негатив") в своем Telegram-канале "Тушите свет". На суде заявили, что Суханова задержали с поличным при получении 800 тысяч рублей (около 475 тысяч гривень) задатка.

На заседании подозреваемый заявил, что не виноват и не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", но готов принести извинения главе "Ростеха". Суд избрал ему меру пресечения - 2 месяца ареста.

Реакция Ксении Собчак на арест коммерческого директора

Сама Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" уже прокомментировала арест Кирилла Суханова.

"Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что", - написала журналистка.

Что Ксения Собчак говорит о войне в Украине

Ксения Собчак – российская журналистка и политик, дочь первого мэра Санкт-Петербурга. В 2018 году она баллотировалась в президенты РФ. После аннексии Крыма Собчак неоднократно посещала полуостров.

Собчак позиционировала себя как "оппозиционерка" и "честная журналистка", однако не раз публично подыгрывала пропаганде Кремля. Например, назвала украинцев "нацистами".

Когда Россия ударила по Драмтеатру в Мариуполе в марте этого года, Собчак обвинила в этом Украину.

Напомним, Ксения Собчак решила доказать, что не враг Украины, но только опозорилась.

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