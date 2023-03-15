В местах, которые Путин посещает чаще всего, даже построены секретные станции и соединительные линии.

31-летний россиянин Михаил Коротков многие годы выслеживал секретный поезд Путина. Именно этот вид транспорта он предпочитает, когда ездит по регионам РФ.

На опубликованных в The Washington Post снимках заметно, что у Путина – роскошный бронепоезд без идентификационных номеров и со всегда закрытыми окнами.

У одного из вагонов есть необычный купол наверху - считается, что там находится специальное оборудование связи.

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Во время пандемии коронавируса Коротков заметил резкое увеличение состава поезда Путина. "Он мчится как сумасшедший, и все другие запланированные поезда уступают ему дорогу", - прокомментировал россиянин.

СМИ также писали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин начал больше передвигаться по России поездом, а не, например, самолетом, так как ж/д сообщение труднее вычислить.

В местах, которые Путин посещает чаще всего, даже построены секретные станции и соединительные линии, включая Ново-Огарево под Москвой в 2015 году, Сочи в 2017 году и Валдай в 2019 году.

Путин в изоляции – что известно

Известно, что российский президент фанатично осторожен. Его даже называют параноиком, когда дело касается безопасности.

Во время пандемии коронавируса Путин установил у себя "дезинфекционный туннель" для обеззараживания посетителей аэрозольными чистящими средствами и ультрафиолетом. Временами казалось, что Путин неделями оставался в изоляции.

Ситуация обострилась, когда Путин начал проигрывать войну Украине. По словам приближенных к нему людей, российский президент фактически не покидает бункер, обустроенный где-то в Уральських горах.

Когда же главе Кремля приходится отлучаться и выходить в люди, его окружают "статисты" и охранники со снайперами. Резиденцию Путина оцепили "установками" ПВО.

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