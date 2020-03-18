Сотрудников Кремля проверяют на наличие коронавируса

В администрации Путина просят СМИ "тщательно отбирать сотрудников" для освещения деятельности главы Кремля.

Сотрудников администрации президента России проверяют на коронавирус - они сдают соответствующие тесты.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишу "РИА Новости".

Песков утвердительно ответил о том, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента РФ.

Помимо этого, вчера тест на коронавирус сдали журналисты, которые планируют освещать поездку Путина в аннексированный Крым. Она запланирована на 18-19 марта.

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На брифинге Песков попросил СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием Путина, избегать делегирования журналистов, недавно побывавших за рубежом. Он отметил, что для освещения одного из ближайших мероприятий президента страны-агрессора были заявлены представители ряда СМИ, которые за последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В Кремле уже около недели измеряют температуру журналистам, пришедшим на мероприятия. Во вторник на входе в пресс-центре Кремля появился настенный дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

Как сообщал УНИАН, ранее Песков попросил журналистов не приходить в Кремль в случае проблем со здоровьем.