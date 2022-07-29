Россияне снова угодили в скандал за границей своей Родины. В соцсетях опубликовано видео угроз русскоговорящей женщины на улицах латвийской Риги.
Весь конфликт на камеру не попал, но слышно, как россиянка унижает местную девушку за внешний вид, а та отвечает ей на латышском.
Видимо, женщину ответ не по-русски не устроил, и она уже начала угрожать расправой. При этом зачинщица скандала отметила, что у нее есть "справка" - и ответственности за содеянное насилие она не несет.
"С*бала отсюда. Ты здесь больше не живешь. Ты тварь, русский язык забыла?! Ты не понимаешь? Ты где училась здесь, бл*ть?! Ты че делаешь, где работаешь? Фашистка ты, бл*ть", - заявила женщина.
В соцсетях пишут, что полиция уже занимается инцидентом.
Как писал УНИАН, российский турист в одном из отелей Турции угрожал украинкам из Харькова избиением за украинский язык.
Кроме того, в турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.
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