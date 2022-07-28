Российский турист в одном из отелей Турции угрожал украинкам из Харькова избиением за украинский язык.
Мужчина подошел на стоянке к двум девушкам, расспрашивая у них, откуда приехали. В результате разговор вылился в конфликт, когда отдыхающий услышал ответ на украинском.
"Ты сама начала по-украински, бл*ть, базарить", - пожаловался россиянин, обозвав украинский язык "хох*цким".
Одна из девушек, снимая инцидент на камеру, объяснила: "Мы из Украины, мы общаемся на своем языке. А к нам подходит мужчина из другой страны и говорит непристойные вещи".
Россиянин продолжал настаивать, угрожая физической расправой, чтобы украинки перешли на русский язык. Те не отступали. "Я украинка, я не в России, я в Турции. Есть английский - говорите на нем", - отметила девушка.
Девушки обратились в администрацию заведения.
"Вызвали жандармов, гидов и приняли коллективное решение выселить русское быдло из отеля. С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем", - комментируют украинки.
Как писал УНИАН, в турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.
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