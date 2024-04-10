Определяя вторжение в сугубо духовных терминах, РПЦ надеется отбелить военные преступления, которые совершаются в Украине.

Русская православная церковь (РПЦ) объявляет "священную войну" Украине и западному миру. Об этом в своей статье для Atlantic Council пишет политический консультант, глава консалтинговой компании Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд.

Он напоминает о принятом недавно РПЦ указе, который "излагает намерение Кремля уничтожить Украину, а также предоставляет идеологический аргумент для более широкой конфронтации с западным миром".

"Он был издан во время съезда Всемирного русского народного собора, который возглавляет предстоятель РПЦ патриарх Кирилл. Он называет вторжение в Украину "священной войной" с явной целью уничтожения украинской независимости и установления прямого российского правления", - отмечает автор.

По его словам, в документе из 3000 слов Россия упоминается 53 раза, подчеркивая очень четкую направленность на интересы российского государства.

"С духовной и моральной точки зрения Специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ защищают единое духовное пространство Святой Руси", - говорится в указе.

В документе также подчеркивается статус Украины как части "русского мира", одновременно отмечается необходимость раз и навсегда уничтожить украинскую государственность. После завершения нынешней войны, говорится в нем, "вся территория современной Украины должна войти в исключительную зону влияния России. Необходимо полностью исключить возможность существования на этой территории враждебного России и ее народу политического режима".

"Определяя вторжение в сугубо духовных терминах, РПЦ надеется отбелить военные преступления, совершаемые в Украине, и приобщить больше простых россиян к добровольцам. Недавнее объявление Москвой священной войны также посылает безошибочный сигнал всем на Западе, кто все еще верит в возможность достижения какого-то компромисса с Кремлем. Хотя Путин сначала пытался оправдать вторжение как прагматичный ответ на расширение НАТО, теперь очевидно, что он рассматривает войну как священную миссию и не остановится, пока Украина не будет стерта с карты Европы", - резюмирует автор.

РПЦ и война в Украине

В конце марта Русская православная церковь создала для россиян новую идеологию. РПЦ одобрила идеологически-политический документ, в котором отмечается, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития РФ в течение XXI века.

Ранее РПЦ выпустила детскую книгу о "врагах России" и "благословенной смерти" в окопе. В издание вошли цитаты о том, что смерть на войне якобы смывает все грехи с человека.

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