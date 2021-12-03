При этом отец Максима Марцинкевича намерен добиваться признания невиновности сын.

Российский Следственный комитет посмертно предъявил обвинение в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, также известному как "Тесак".

Об этом рассказал адвокат отца обвиняемого, Алексей Михальчик, передает ТАСС.

"Сергей Марцинкевич стал представителем своего сына Максима. В четверг его вызвали в Следственный комитет и завили о том, что Марцинкевич является обвиняемым по меньшей мере в трех убийствах. Ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности. От этого мой доверитель категорически отказался, он хочет добиваться дальнейшего расследования этого преступления", - сообщил собеседник агентства.

По словам защитника, отец рассчитывает с помощью процесса по делу сына привлечь внимание к обстоятельствам его смерти и уверен в его невиновности.

Читайте такжеЗапись допроса российского неонациста "Тесака" выложили в сеть – там он признается в причастности к убийствам (видео)"Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуются в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной, которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками. Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток", - сказал адвокат.

Он считает, что в суде дело будет слушаться с участием присяжных заседателей.

Как сообщал УНИАН, тело "Тесака" утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Считается, что он совершил суицид, однако родственники сомневаются в этой версии. Появлялась информация и о пытках Марцинкевича перед смертью.

После смерти "Тесака" были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания. Предполагается, что они причастны к серии убийств, совершенных в начале 2000-х годов. Им предъявили обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Сам Марцинкевич до своей смерти оставался свидетелем, а сейчас стал обвиняемым.

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Автор: Катерина Комолова