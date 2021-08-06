Адвокат Марцинкевича уверяет, что "Тесак" дал признательные показания после пыток и морального давления, которое на него оказывали сотрудники ФСИН.

В сети появилось видео допроса российского неонациста Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу "Тесак".

Запись публикует Telegram-канал "112".

На короткой записи "Тесак" признается в убийствах мигрантов.

"Помогал привезти гастарбайтеров на эту базу. Прятал головы, помогал переносить тела. И потом подбрасывал головы в районе Гольяново (район Москвы - ред.)", - признает он во время допроса.

По данным ТАСС, после появления записи в сети ее тут же прокомментировал адвокат Алексей Михальчик, который заверил, что признательные показания Марцинкевич дал после пыток и морального давления, которое на него оказывали сотрудники ФСИН.

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Смерть «Тесака»: что известно

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно в сентябре прошлого года. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. "Тесак" якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения - «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года «Тесака» приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года «Тесак» заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

Автор: Денис Прядко