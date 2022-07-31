На сайте Кремля в фоторепортаже события данное фото отсутствует.

Российский военный опозорился на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, использовав шлейки от женского лифчика в качестве застежки для морской фуражки.

Внимание на это обратил Стратком ВСУ в Telegram.

На сайте Кремля в фоторепортаже события данное фото отсутствует.

Сообщается, что в параде участвовали более 40 военных кораблей, катеров и подлодок; Путин лично поздравил экипажи с днем ВМФ.

В один из кадров попал мужчина в морской фуражке и бретелькой от лифчика. Стратком ВСУ пишет, что это - капитан первого ранга атомной подводной лодки "Вепрь".

"Смотрите не перепутайте, потому что это "вторая армия мира", - высказался Стратком в соцсетях.

Ранее сегодня Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов о "удара ВСУ" по штабу Черноморского флота в Крыму. "Сообщение о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - написал он.

В Крыму вовсе заявили, что штаб якобы был атакован с территории Севастополя.

Также появился официальный комментарий ВМС ВСУ по поводу инцидента, о котором заявили оккупанты.

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