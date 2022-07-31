Оккупантам напомнили, что Крым - это Украина.

В Военно-морских силах ВСУ отреагировали на информацию пропагандистских СМИ о якобы обстреле беспилотником штаба Черноморского флота РФ в Севастополе украинской армией.

В пресс-центре ВМС назвали информацию об обстреле выдумкой.

"На самом деле враг не рискнул проводить день чф рф, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что Украина освобождает оккупированные территории, используя для этого имеющиеся образцы вооружения.

"Нашими целями являются исключительно военные объекты рф. Мы не наносим ударов по территории рф. Крым - это Украина", - отметили в ВМС.

Ранее сегодня Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов о "удара ВСУ" по штабу Черноморского флота в Крыму. "Сообщение о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - написал он.

В Крыму вообще заявили, что штаб якобы был атакован с территории Севастополя.