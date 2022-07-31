В результате атаки якобы есть раненые. Людей просят по возможности оставаться дома.

Утром 31 июля Россия заявила об "атаке Вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в анексованому Севастополе (Крым). В результате удара пострадали пять человек.

Об этом пишет пропагандистский ТАСС со ссылкой на представителей местной "власти".

По версии оккупантов, рано утром воскресенья во двор штаба флота "прилетел неизвестный объект" – вероятно, беспилотник. Погибших якобы нет, но пятеро работников получили ранения.

Оккупанты напугались "атаки ВСУ" и перенесли празднование российского дня Военно-морского флота. "Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменили. Прошу сохранять спокойствие и насколько можно оставаться дома", – заявил "губернатор" Михаил Развожаев в Telegram.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия отменила военный парад в Севастополе ко Дню Военно-морского флота 31 июля. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

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