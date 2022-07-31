Ковитиди утверждает, что удар якобы был нанесен с территории оккупированного города.

Сегодняшняя атака на штаб Черноморского флота РФ, расположенный в оккупированном Севастополе, якобы была совершена с территории города.

Об этом заявила так называемый "сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди пропагандистским СМИ.

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - утверждает она.

Ковитиди добавила, что после инцидента "будут сделаны пролонгированные выводы".

Ранее сегодня Россия заявила об "атаке Вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов относительно "удара ВСУ" по штабу Черноморского флота в Крыму.

"Сообщение о якобы украинской атаке на штаб черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - написал он.