Против Сергея Караганова были введены персональные санкции Европейским Союзом.

Известный кремлевский политолог Сергей Караганов, призывавший российские власти нанести ядерный удар по Европе, является совладельцем двухэтажной квартиры в Венеции. Площадь этой собственности составляет 84 квадратных метра, и она расположена в туристическом районе Кастелло. Об этом сообщает российский портал "Проект".

Отмечается, что квартира записана на имя самого Караганова и его жены Екатерины Карагановой-Милославской.

Как известно, после публикации статьи, в которой Караганов предложил использовать ядерное оружие против Европы, против него были введены персональные санкции Евросоюзом. Но это не помешало кремлевскому политологу получать прибыль от аренды венецианской недвижимости.

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"Рядом с квартирой установлена табличка с фамилией Караганова, а на дверных звонках есть номер для регистрации, указывающий на то, что недвижимость сдается в аренду туристам", - пишет издание.

Добавим, что Сергей Караганов является почетным председателем Совета по внешней и оборонной политике, а также одним из основателей Валдайского клуба, где президент РФ Владимир Путин общается с зарубежными экспертами. Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Ядерная угроза со стороны России

Применение ядерного оружия в Украине является вполне реальным вариантом для Путина. Об этом говорится в материале издания Forbes. По словам авторов, Россия имеет в разы больше ядерных систем малой дальности, чем Соединенные Штаты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев "взялся" за ядерную дубинку. Он заявил, что старания оккупантов "отбить" коллективное наступление Украины и Запада - очевидны "всем приличным людям". При этом армия РФ своим присутствием в Украине "спасает мир от ядерной катастрофы".

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