С каждым переписыванием российской военной стратегии после распада Советского Союза ядерное оружие претендовало на все большую роль в оборонительной позиции страны.

Применение ядерного оружия в Украине является вполне реальным вариантом для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в материале издания Forbes.

Отмечается, что использование РФ ядерного оружия для достижения ограниченных военных целей стало рассматриваться на Западе как немыслимое. При этом в Москве придерживаются иного мнения. Поскольку с каждым переписыванием российской военной стратегии после распада Советского Союза ядерное оружие претендовало на все большую роль в оборонительной позиции страны.

"Это не просто позерство, или паранойя, или компенсация за нехватку ресурсов, чтобы не отставать от западных достижений в обычных вооружениях. Это отражает другой взгляд на полезность ядерного оружия в будущих конфликтах — взгляд, который не отличается от взгляда администрации Эйзенхауэра, которая выступала за оснащение американских сил тактическими ядерными системами для разнообразных целей на поле боя", - пишет СМИ.

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По словам авторов материала, этот другой взгляд отражается в том факте, что Россия имеет в разы больше маломощных ядерных систем малой дальности, чем США — по некоторым источникам, до 2000. Такие системы являются постоянными во всех российских военных службах и являются обычной практикой для разработки оружия, способного доставлять как обычные, так и ядерные боеголовки.

"Другой подход Москвы к ядерному оружию также часто демонстрируется в публичных заявлениях российских чиновников и комментаторов, которые, как говорят, близки к президенту Владимиру Путину. Сам Путин периодически намекал на чудовищную мощь российского ядерного арсенала, особенно после вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года", - говорится в статье.

СМИ напоминает: Москва заявляет, что будет использовать ядерное оружие, только если это сделают другие страны, или если существует обычная угроза существованию российского государства, но различные официальные лица намекали, что заявленные Киевом цели войны равны такой угрозе.

Как отмечает специалист по ядерным вопросам Эми Вулф из Исследовательской службы Конгресса США, "доктрина России указывает на то, что она будет использовать это оружие в ответ на слабую эффективность своих обычных сил в текущем конфликте".

"Следовательно, недавнее перемещение Россией ядерных систем малой дальности в соседнюю Беларусь, подтвержденное президентом Польши Анджеем Дудой в августе, не следует рассматривать как обычное бряцание оружием со стороны Москвы. Оружие там, где оно должно быть, если Путин решит его использовать", - предупреждает издание.

Намеки России на применение ядерного оружия в Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев "взялся" за ядерную дубинку. Чиновник заявил, что старания оккупантов "отбить" коллективное наступление Украины и Запада - очевидны "всем приличным людям". Но, главное, армия РФ своим присутствием в Украине спасает мир от ядерной катастрофы, пригрозил Медведев.

"Ведь если представить себе, что наступление "укробандеровцев" при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы применить в действие Указ Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - заявил Медведев.

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