Речь идёт о депутате Самарской губдумы от КПРФ Михаиле Абдалкине.

В России депутат Самарской губдумы от КПРФ Михаил Абдалкин с лапшой на ушах слушал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Он опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе.

"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", - прокомментировал видео депутат.

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Это очень сильно возмутило депутата Госдумы Александра Хинштейна. Тот выложил фото Абдалкина и сравнил его реакцию с комментарием лидера КПРФ Зюганова о том, что речь Путина "носила исключительно принципиальный характер".

"Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации - это не просто слова", - написал Хинштейн.

Выступление Путина 21 февраля - детали

Накануне полномасштабной годовщины вторжения в Украину, выступил с посланием к Федеральному Собранию. Российские СМИ утверждали, что во время своего выступления глава Кремля якобы "планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире".

На самом деле Путин рассказывал о мнимых успехах отечественной экономики и обвинял во всех грехах Запад.

Российский диктатор окончательно разорвал внешнеполитические отношения с Западом и объявил о новом курсе дипломатии для России.

Также Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о стратегическом наступательном вооружении во время своего послания Федеральному собранию. Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, и что "все осталось в прошлом".