В 1944 году немецкие генералы таким образом пытались ликвидировать Гитлера.

Российские оппозиционеры могут поспособствовать окончанию войны России против Украины, объявив награду за голову русского диктатора Владимира Путина.

Об этом на Конгрессе свободной России заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда.

Народный избранник напомнил, что в 1944 году таким способом немецкие генералы пытались ликвидировать Адольфа Гитлера. Теперь подобным образом могут поступить Михаил Ходорковский и другие оппозиционные бизнесмены.

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"Меня часто спрашивают, что представители русского общества, бизнесмены Ходорковский, Каспаров и другие - кроме слов и форумов могли бы сделать для помощи Украине? Есть один вариант. Даже в 1944 году нашлась прослойка немецких генералов, попытавшихся убить Гитлера. Что мешает - пусть не убить, понятно, что не достанут - создать фонд и копить деньги? По меньшей мере - на юридическую поддержку (будущих судебных – УНИАН) процессов, как максимум - на финансирование инсургентов. Этим вы докажете, что действительно хотите смены режима, а не просто говорите", – заявил Дунда

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что Путину якобы понадобилась медицинская помощь. Путин пожаловался на сильную тошноту. К нему вызвали дополнительную бригаду медиков с врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были у Путина в течение трех часов и после улучшения состояния президента покинули его покои.

Впоследствии появилась информация о том, что российский "фюрер" Владимир Путин взбешен неудачами на фронте и успешным стартом контрнаступления украинской армии на южном направлении. В последнее время диктатор "слишком много нервничает", что сказывается на его здоровье. Путин ознакомился с докладами ФСБ и военных, был очень зол. В конце рабочего дня кремлевскому лидеру срочно вызвали бригаду медиков.

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