Украина пойдет на переговоры с РФ только в одном случае.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, сейчас российский президент хочет частично зафиксировать "новые территориальные приобретения и новые юридические статусы других территорий".

"Если сегодня переговоры провести, то он (Путин - УНИАН) даже будет готов отказаться от определенного объема территорий, мы же с вами понимаем это. Для того, чтобы зафиксировать свою победу над Европой. Это очень важно для него. Потому что тогда он не будет отвечать по военным преступлениям, по репарационным требованиям частично, тогда он не будет отвечать за многие действия, которые будет потом предпринимать в Европе", - объяснил Подоляк.

После этого Европа будет находиться в подавленном состоянии, а голос Венгрии будет звучать намного громче.

"Мне, кстати, удивительно, что Европа иногда играет в игру "ну давайте все-таки сядем за стол переговоров". Она не понимает, что таким образом наносит ущерб прежде всего себе, а не Украине", - подчеркнул Подоляк.

Также он напомнил, что Украина пойдет на переговоры с РФ только в одном случае.

"У нас есть консенсус общества. Очень четкий. Он зафиксировал главное. Исходя из объемов войны, из военных преступлений, совершенных российской армией на территории Украины, исходя из того, что мы увидели в этой войне, - Россия должна покинуть всю территорию Украины. То есть война может закончиться, в том числе в переговорных рамках, только если российская армия выйдет за пределы международно признанных границ Украины", - сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия не хочет переговоров, и сравнил ее с прожорливым аллигатором.

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