Канадцы сняли молодежные сборные России и Чехии с рейса во Франкфурт-на-Майне.

Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса из канадского Калгари во Франкфурт-на-Майне.

Как сообщила на своей странице в Twitter журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшая тем же рейсом, среди причин были пьянство, курение и отказ от ношения медицинских масок.

"Чешская и российская команды были сняты с рейса. Их не пустят во Франкфурт. Среди причин - пьянство, курение и отказ надеть маски. В Канаде отказ от ношения маски - преступление. ... Следует добавить, что далеко не все чешские и российские игроки вели себя плохо", - написала Леманн.

Она также опубликовала фото с места событий.

По данным российского федерального спортивного телеканала "Матч ТВ", две сборные вылетали из Калгари, чтобы добраться до Франкфурта, а оттуда - домой, в РФ и Чехию.

Читайте такжеНа чемпионате мира по шахматам украинец заставил россиянина бросаться фигурами (видео)Источник телеканала говорит, что многие чешские хоккеисты были пьяны и несли с собой спиртные напитки, а среди россиян сильно пьяных замечено не было. Однако главный тренер россиян, Сергей Зубов, курил, когда шел через рукав посадки в самолет. Кроме того, не все хоккеисты были в масках.

В итоге канадский авиаперевозчик снял с рейса обе команды. Расходы легли на организаторов и Международную федерацию хоккея, а сборным уже взяли авиабилеты на следующий день. Россияне и чехи из Калгари полетят в Торонто, откуда доберутся до Франкфурта.

Подобный случай уже происходил в 2011 году, когда молодежная сборная России возвращалась домой из Баффало, и американский авиаперевозчик обвинил хоккеистов в том, что они были нетрезвыми. Тогда команду также снимали с рейса.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею прокомментировал журналистам новый инцидент.

"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса. Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", - заявил Сергей Зубов.

При этом менеджер сборной Чехии Ота Черны говорит, что его хоккеисты перед вылетом покупали сувениры и звонили домой, а российские игроки сидели в баре, сообщает isport.cz. Он утверждает, что чехов сняли с рейса после жалоб пассажиров на поведение россиян, так как у команд были почти одинаковые серые свитшоты от организаторов чемпионата.

Как сообщал УНИАН, Молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде, отменили из-за массовых вспышек COVID-19.

Сразу три сборные стали жертвами массового заражения коронавирусной инфекцией - команды США, Чехии и России. Им даже присудили технические поражения из-за того, что они не явились на матч 3-го тура группового этапа.

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