Российские партизаны заявили, что они существуют и что именно они убили Татарского.

Ответственность за убийство российского "военкора" Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия". Ее заявление распространил телеграм-канал "Роспартизан". Эту публикацию репостнул бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, проживающий сейчас в Украине и претендующий на лидерство в радикальном крыле российской оппозиции.

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", — говорится в заявлении.

"Республиканцы" также назвали героем Дарью Трепову, арестованную по подозрению в убийстве Татарского.

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"В то время, когда многие "оппозиционеры" писали посты в фейсбуке и светили фонариками, она боролась, ходила на акции и рисковала своей свободой, участвуя во всех оппозиционных движениях, которые теперь от нее отказываются", – говорится в заявлении.

При этом "Национальная республиканская армия" напрямую не подтверждает и не опровергает участие Треповой в организации и исполнении убийства Татарского.

Следует отметить, что впервые о существовании некой "Национальной республиканской армии" в России стало известно в августе прошлого года. Тогда российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что за убийством дочери философа-рашиста Александра Дугина Дарьи стоит именно эта организация.

Убийство Владлена Татарского

2 апреля в Санкт-Петербурге во время "творческого вечера" пропагандиста и военкора Владлена Татарского произошел взрыв. Единственным погибшим оказался сам Татарский. Еще 40 человек получили различные травмы.

В этот же день российские силовики задержали девушку, которая передала Татарскому статуэтку, в которой, как считается, и находилась бомба. Этой девушкой оказалась сторонница оппозиции Дарья Трепова.

Вечером 4 апреля московский суд арестовал Трепову на 2 месяца. По версии следствия, некий организатор, находящийся на территории Украины, попросил ее принести статуэтку с бомбой на встречу Татарского с поклонниками.

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