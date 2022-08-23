Партизаны в РФ сделали уже довольно много акций, отметил бывший российский депутат.

Организация российская Национальная Республиканская Армия (партизаны) в России во время войны в Украине сделала довольно много акций, в частности, были поджоги военкоматов, и она же подорвала авто, в котором находилась дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина - Дарья.

В РФ есть не только НРА, существует много движений снизу, в частности, правые группы и боевая организация "Анархия коммунистов", рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в интервью "Радио НВ".

По его словам, некоторые акции в России не были маркированные, и они могли быть связаны с НРА.

"…Это люди (из НРА - Ред.), которые сделали уже довольно много акций в России: поджоги военкоматов и так далее. Не только она существует… Я так понимаю, что какое-то значительное количество из этих немаркированных акций было связано с этой группой НРА. Про это все мы опубликовали данные на специальном ресурсе "Роспартизан"... А в субботу произошла та акция (подрыв авто с Дугиной - Ред.)", - поделился экс-депутат.

Напомним, в Подмосковье 20 августа взорвали машину, за рулем которой находилась Дарья Дугина. СМИ выяснили, что взрыв был под днищем внедорожника.

22 августа в ФСБ России похвастались, что "раскрыли" убийство Дугиной - утверждали, что преступление совершила 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая приехала в РФ в июне вместе с 12-летней дочерью. Российская спецслужба утверждает, что Вовк служила в полку "Азов".

Позже полк "Азов" отреагировал на заявление российской ФСБ. В полку сообщили, что женщина с таким именем и фамилией не имеет никакого отношения в "Азову".

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