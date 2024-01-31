Родственников убеждали, что солдат выполняет "боевое задание".

Во время пребывания в нелегальной тюрьме для российских отказников погиб военный.

Как сообщает ASTRA, это случилось в поселке Рассыпное Донецкой области, подконтрольном "ЛНР". Ресурс зафиксировал первую смерть военного после пребывания в нелегальной тюрьме для отказников в этом населенном пункте.

"Сослуживцы убитого рассказали, что после избиений он был "весь синий", в причинах смерти - переломы ребер. Родным заявили, что военный погиб под обстрелом", - говорится в сообщении. Последний раз Михаил (имя изменено), который числился за военной частью 61899, с родными выходил на связь 1 ноября. Тогда он сказал, что его со дня на день должны отправить на боевое задание. В тот же день сослуживцы рассказали родственникам мужчины о том, что его "забрала" военная полиция.

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Как выяснилось через три дня, Михаил находится в нелегальной тюрьме, предположительно, в Зайцево в "ЛНР".

"Со мной вышел на связь его сослуживец и сказал: "Меня посадили, и Миша тоже здесь, у него сломана рука, нос и он весь синий". По горячей линии МО сообщили: если их забрала военная полиция, то они должны быть в Зайцево", - рассказала ASTRA родственница отказника.

По информации ресурса, 9 ноября сослуживцев солдата выпустили из подвала и перевезли в российский город Курск. Со слов этих солдат, в тот момент Михаил оставался в тюрьме. Они подтвердили, что тот сильно избит, у него сломан нос.

Все последующие дни родные обращались в соответствующие структуры РФ и военную часть, где их заверяли, дескать, военный "выполняет боевые задачи".

О гибели солдата его близкие узнали, спустя более недели. Согласно официальному сообщению, именно 9 ноября он в результате артиллерийского обстрела якобы получил ранение, от которого умер 13 ноября. Причины смерти: "тупая сочетанная травма грудной клетки и живота с множественными переломами ребер и повреждениями внутренних органов" и "травматический шок". В свидетельстве о смерти указано место гибели - село Рассыпное.

Как отмечается, нелегальный подвал в Рассыпном находится в 15 км от другого известного лагеря для отказников - в Зайцево Луганской области. По данным ASTRA, военных часто перевозят из Зайцево в Рассыпное и обратно.

Например, в Рассыпном заключенные сидят, спят на досках или прямо на бетоне. Вместо туалета используют пластиковые бутылки, а для освещения - фонари. Подвалы действуют нелегально.

Кто воюет у оккупантов

Бывших заключенных, подписавших на полгода контракт с минобороны РФ, принуждают его продлить. Часть из них отвезли в нелегальный подвал для отказников в Зайцево в так называемой "ЛНР". По словам матери одного из экс-заключенных, ее сын, отбывая наказание в одной из колоний Воронежской области, подписал контракт на полгода еще в начале мая и воевал в составе "Шторма Z". С сентября от него угрозами требуют продлить контракт. По словам женщины, изначально в отделении было 42 человека. Из них двое погибли, еще 28 получили ранения. Оставшихся командир полка Юрий Илларионов отправил на отдых, а на самом деле их обвинили в дезертирстве и отвезли в военную тюрьму в Зайцево.

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