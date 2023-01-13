Премьер Эстонии призвала мир усилить санкционное давление на Россию.

Чтобы лишить Россию возможности воевать против Украины, необходимо снизить потолок цен на российскую нефть.

Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщается на сайте правительства Эстонии.

Как говорится в заявлении, союзники Украины должны продолжать снижать потолок цен на нефть. Премьер Эстонии также призвала мир усилить санкционное давление на Россию и активизировать военную поддержку Украины.

Видео дня

"Я еще раз повторяю свой призыв к союзникам и партнерам: присмотритесь к своим запасам и резервам и пришлите Украине оружие. Это путь к миру", – подчеркнула премьер Эстонии.

Каллас также отметила, что следует искать пути использования замороженных российских активов для поддержки Украины, а также наказания преступников.

"Необходимо достичь прогресса в создании специального суда для преступления агрессии против Украины", – отметила глава правительства Эстонии.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: