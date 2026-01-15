15 января принято готовить пироги и поздравлять охранников.

Четырнадцатый день января известен многими интересными обычаями, которых придерживались наши предки. Рабочий праздник сегодня в Украине установлен в честь малоизвестной, но очень важной профессии. В мире же отмечают день рождения знаменитого новостного сайта и чествуют популярный напиток.

Какой сегодня праздник церковный

На протяжении многих лет Православная церковь Украины придерживалась старого стиля, в котором 15 января посвящалось папе римскому Сильвестру и святому Серафиму Саровскому.

Какой сегодня церковный праздник по новому стилю знают в православных храмах - в них проводятся богослужения в честь первого известного христианству отшельника Павла Фивейского. Ему молятся о помощи в исцелении сглаза и порчи, а также об избавлении от зависимостей.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональное торжество этой даты посвящается тем, чью работу не должно быть видно. В это число празднуется День Государственной охраны Украины. Эти профессионалы охраняют важнейших лиц страны, включая президента, премьер-министра, народных депутатов и других важных людей. Их работа держится в строжайшем секрете и гарантирует нормальное функционирование госаппарата.

Среди украинских знаменитостей праздник 15 января является днем рождения таких прославленных личностей, как историк Агатангел Крымский, поэт Леонид Чернов и воин ВСУ Василий Гукало.

Какой сегодня праздник в мире

15 января отмечается День рождения Википедии, самой известной современной онлайн-энциклопедии, которой ежедневной пользуются миллионы людей. Впрочем, пользоваться этим ресурсом следует с осторожностью, поскольку вносить информацию может любой пользователь.

Также в эту дату проводится Всемирный день комбучи. Это газированный напиток из чайного гриба, который считается очень полезным для здоровья. Его популярность резко возросла в последние годы.

Остальные международные праздники сегодня - это День бейгла, День шляпы, День клубничного мороженого, День свежевыжатого сока.

Какой праздник 15 января в народе

Украину в сегодняшний день не отпустят морозы. В давние же времена о 15 января были такие приметы:

синие тучи вечером предвещают резкую смену погоды;

если луна ночью особенно ярко светит, то будет сильный ветер;

оттепель означает, что серьезных заморозков больше не будет;

снег начал таять - к ранней весне.

Давние люди говорили, что в эту дату колдуны становятся очень сильными. По этой причине праздник сегодня старались проводить в помещении. Дома занимались уборкой, мытьем окон, чисткой дымоходов. Женщины готовили сытные пироги с овощами. Есть обычай на защиту ребенка от порчи - под колыбель нужно положить сухую ветку чертополоха.

Что нельзя делать сегодня

Из-за активации нечисти неудачен сегодня праздник для любых важных начинаний, переезда, трудоустройства. Наши предки считали, что 15 января категорически нельзя доверять незнакомцам, принимать от них подарки и приглашать в гости, иначе можно стать жертвой сглаза. Также по возможности стоит отложить далекие поездки.

