В будущем убытки Москвы могут составить до 280 млн долларов упущенной выгоды.

Кремль терпит колоссальные убытки на фоне санкций, введенных странами "Большой семерки" (G7), и связанными с ними ограничениями Европейского союза в отношении российской нефти Urals: ежедневно потолок цен на энергоресурс обходится Москве в 172 млн долларов. По данным Bloomberg, уже с 5 февраля из-за ценового ограничения на продажу нефти РФ будет терять до 280 млн долларов упущенной выгоды.

Как свидетельствует анализ хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), благодаря экономическому давлению в отношении Кремля, сейчас российская нефть торгуется на рынке по цене более чем вдвое ниже от мировых расценок.

"Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось столь значительным, как и ожидалось", - прокомментировал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

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В Центре считают, что в дальнейшем мировое сообщество должно еще больше надавить на Москву. Исследователи спрогнозировали, что в случае снижения верхнего предела стоимости российской нефти до 25-35 долларов за баррель с 60 долларов, такая санкция сократит доходы РФ от экспорта нефти еще на 100 млн евро ежедневно. Хотя прибыль все еще будет выше от тех затрат, которые потратит Россия на добычу и транспортировку ресурса.

По словам Мюлливирта, сейчас важно максимально сократить возможность Кремля получать прибыль от экспорта нефти, а также ограничить оставшийся импорт нефти и газа из России.

При этом не стоит исключать вероятность новых попыток энергетического шантажа со стороны РФ, ведь Москва вполне способна произвольно сократить поставки для того, чтобы в очередной раз всколыхнуть рынок и спровоцировать скачок цен на нефть.

Как известно, ЕС ввел ограничения на почти весь нефтяной морской импорт со стороны РФ с 5 декабря 2022 года. Также блок присоединился к санкциям со стороны "Большой семерки", ограничив стоимость поставок из России: теперь такой услугой, как стандартная отраслевая страховка может воспользоваться лишь тот, кто заплатит за нее 60 долларов или меньше

Согласно данным CREA, пока что Россия успела отгрузить сырую нефть на сумму 3,1 млрд евро на судах, на которые распространяется ценовой потолок. При этом дополнительные западные санкции, к примеру, ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции в отношении продажи танкеров, могут сократить прибыль Москвы от экспорта ископаемого топлива еще примерно в 200 млн евро ежедневно.

Напомним, что дефицит федерального бюджета России увеличился до рекордного уровня в декабре из-за падения доходов на фоне ограничений на экспорт нефти и роста расходов на вторжение в Украину. Дефицит бюджета достиг рекордных 3,9 трлн рублей (56 млрд долларов) в прошлом месяце. Таким образом, дефицит за весь 2022 год составил около 3,3 трлн рублей, что привело к сокращению профицита за 11 месяцев года.

Тем временем европейцы нервничают из-за ожидания второго этапа эмбарго на российскую нефть в феврале, ситуация с горючим напряженная. По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, на фоне обнуления российского энергетического импорта со стороны Германии, сейчас особо сильно "нервничают" поляки.

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