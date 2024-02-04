Он пожаловался на "неблагодарность" жителей разрушенного города.

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе школьников заставили на видео извиняться за сломанную парту. После этого один из пропагандистов сказал, что подростков теперь нужно "наизнанку вывернуть".

На днях в сети появилось видео, на котором девятиклассники разламывают школьную парту на несколько частей. Их нашли и заставили извиняться на камеру. Подростков пообещали привлечь к дисциплинарной и административной ответственности, а также к коммунальным работам.

Позже пропагандист "Соловьев Live" Борис Якеменко заявил, что извинениям школьников "грош цена". "Их нужно сейчас наизнанку вывернуть. Чем они занимаются, телефончики посмотреть, что там за чатики. Очень интересные вещи можно найти. Потому что осталась какая-то часть этих людей, которая нам вовсе не благодарна", - сказал он.

По словам пропагандиста, таки люди будут "тихо гадить" оккупантам. "Это повод для того чтобы еще раз очень внимательно присмотреться к людям, которых мы включили в состав России", - добавил Якеменко.

Другие заявления пропагандистов об украинцах:

Напомним, ранее бывший директор пропагандистского телеканала Russia Today публично призывал "топить в реке канала и сжигать в домах" украинских детей.

Другой пропагандист предложил выселять из квартир украинских учителей на оккупированных территориях, которые "не научились любить Россию". "Они же ждут ГУЛАГ, ну дайте им ГУЛАГ, чтобы шуба завернулась", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: