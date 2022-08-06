По их словам, в Мелитополе половина учителей отказались выходить на работу.

Российский пропагандист предложил устроить ГУЛАГ для мелитопольских учителей, которые "не научились любить" Россию.

Озвучил он это в программе "Радио Комсомольская правда".

Во время беседы гость студии рассказал, что директор коммунального предприятия "Чистота" в Мелитополе уничтожил все электронные блоки управления, после чего скрылся.

"А скажи, пожалуйста, его расстреляли? А членов семьи не захватили? Тоже не успели, да? Жалко….Жалко…" - отвечает ведущий.

Собеседник жалуется, что в городе половина учителей отказались выходить на работу, получают деньги от Украины и готовятся обучать детей дистанционно. Тогда пропагандист предлагает показательно наказывать учителей.

"Ну хорошо, за деньги расстреливать, наверное, не стоит, а вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги, и заставить их сожрать. Не знаю, выселить их из квартиры. Ну вот что-нибудь в духе нашего старого доброго ГУЛАГа.Они же ждут ГУЛАГ, ну дайте им ГУЛАГ, чтобы шуба завернулась", - говорит он.

По его словам, вскоре у него будет беседа с членом "главного совета" так называемой временной администрации Запорожской области Владимиром Роговым.

"Мы спросим, почему бы не устроить такой небольшой локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький такой. В степи, под палящим солнцем, для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить", - сказал ведущий.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что оккупанты угрожают полностью разрушить город в случае отступления.

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